Evenepoel bezorgt België na 10 jaar weer wereldtitel wielrennen

De Belg Remco Evenepoel heeft met een indrukwekkende solo de wegrace gewonnen bij de WK wielrennen in Australië. De 22-jarige renner van Quick-Step - Alpha Vinyl was met nog 60 kilometer te gaan ten aanval getrokken. Evenepoel kreeg een aantal renners mee, maar soleerde de laatste 25 kilometer naar de winst en de regenboogtrui. Hij is de eerste Belgische wereldkampioen sinds Philippe Gilbert tien jaar geleden in Valkenburg won. De Fransman Christophe Laporte pakte het zilver, brons ging naar de Australiër Michael Matthews. Nederland was Mathieu van der Poel al vroeg in de koers kwijtgeraakt. De kopman had in de nacht voor de wedstrijd enkele uren op het politiebureau doorgebracht na een aanvaring in het hotel met enkele kinderen die hem met lawaai op de gang hadden wakker gehouden. De ontgoochelde renner stapte al na 30 kilometer af. Van der Poel moet zich dinsdag nogmaals bij de autoriteiten melden en hoopt dan terug naar huis te kunnen keren.