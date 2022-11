Engelse kruisvaarders niet meer welkom in Qatar

Aan de lange lijst verboden in het conservatieve Qatar is een nieuw item toegevoegd: je mag niet meer als kruisvaarder verkleed gaan in het straatbeeld of in de stadions gedurende het WK (en ongetwijfeld na de finale al helemaal niet meer).

Sommigen van de Engelse fans kleden zich al jaren in een wit gewaad met rood kruis op de borst en ijzeren ornamenten om de armen. Het is een verwijzing naar de patroonheilige van Engeland, Sint Joris. Uiteraard ligt ook dit politiek gevoelig, want het doet denken aan de vele kruistochten die in de middeleeuwen werden georganiseerd door de Rooms-Katholieke Kerk om de moslims in het Oosten een kopje kleiner te maken en Jeruzalem te bevrijden.

Na de verboden OneLove-aanvoerdersband, regenboogkleuren en andere politiek gevoelige uitingen in en om het veld, is het rondlopen als christensoldaat die opgaat voor een middeleeuwse religieuze strijd dus ook al uit den boze.