Argentijnen treiteren Nederlanders na penalty’s, Messi kwaad op Weghorst: ‘Hoepel op, idioot’

Bloed, zweet en tranen van Oranje en de Argentijnen leverden na meer dan twee uur voetbal geen winnaar op. De voetbalthriller werd uiteindelijk vanaf de elfmeterstip beslist in het voordeel van de Zuid-Amerikanen. Ze peperden hun overwinning nog even flink in bij onze jongens.

Nicolás Otamendi (nummer 19) en andere Argentijnen vierden provocatief feest na de winnende strafschop. Even later krijgt Denzel Dumfries (nummer 22) nog de rode kaart voorgeschoteld:

Alles werd van beide kanten uit de kast gehaald om de penaltynemers uit de concentratie te halen. Otamendi ging na afloop nog even door met jijbakken: “Die foto vertelt niet het hele verhaal. Wij reageerden op hun gedrag.”

Aanvoerder Lionel Messi was ook na de wedstrijd nog flink over de rooie en kafferde Louis van Gaal uit. Edgar Davids beet 'de Vlo' nog enkele volzinnen toe. Supersub Wout Weghorst kreeg ook nog een veeg uit de pan van de baltovenaar: “Waar kijk je naar, idioot? Hoepel op”, riep hij naar Weghorst, die hem wilde vragen om van shirtje te ruilen.