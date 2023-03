Bizarre ultraloop door wildernis VS: ‘Als je been breekt, kan het dagen duren voor ze je vinden’

De Belgische ultraloper Karel Sabbe (34) gaat voor de derde keer een poging doen om de Barkley Marathon uit te lopen, de meest waanzinnige loopwedstrijd ter wereld. Slechts vijftien lopers slaagden er sinds 1986 in om de finish te bereiken.

Bij extreme marathons denk je al snel aan de Marathon des Sables, de zesdaagse ultraloop van 254 kilometer door de Sahara. Die wordt beschouwd als de zwaarste voettocht ter wereld, maar de route is in ieder geval nog uitgestippeld, elke twaalf kilometer staat er een medisch team paraat en er wordt water uitgedeeld.

Alleen een kompas

Aan de Barkley Marathon mogen elk jaar veertig mensen meedoen. Het is Sabbe, in het dagelijks leven tandarts, gelukt om een startbewijs voor de 160 km lange tocht te bemachtigen. “Gps, gsm en horloges zijn verboden, je krijgt alleen een kaart, een kompas en een horloge van tien dollar dat bij de start op 00:00 uur gezet wordt”, zegt hij in Humo.

De route is iedere keer anders, maar vindt altijd plaats in Frozen Head State Park Tennessee. De deelnemers klimmen en dalen continu; ze moeten in totaal zo'n 18.000 hoogte0meters verstouwen. Het parcours is niet gemarkeerd. Ze ploeteren dwars door doornstruiken en uitgestrekte bramenvelden. Als bewijs trekken de atleten vijf keer een bladzijde die overeenkomt met hun startnummer uit een boek onderweg.

Als de schelp klinkt

Het is onduidelijk wanneer de start is; vaak in het eerste weekend van april, maar het kan ook voor de verrassing in maart zijn. De organisator Gary Cantrell blaast middenin de nacht op een schelp en dan weten de deelnemers dat de race ongeveer een uur later begint op de camping in het park. Als Cantrell een sigaret opsteekt, start de wedstrijd.

“Het doet iets met je als je in je eentje in een donker bos loopt, bij min 10 graden. Als je je been breekt, kan het twee dagen duren voor ze je komen zoeken”, aldus Sabbe.

Op YouTube is een documentaire over de bizarre ultraloop te vinden: