Scheidsrechter geeft speler knietje in de kloten en strooit met rode kaarten in Mexicaanse eredivisie

Voetbalscheidsrechter Fernando Hernández Gómez had er een hele harde dobber aan om het Liga MX-duel tussen Club América en León zaterdag in goede banen te leiden. Toen hij na een overtreding werd belaagd door spelers van beide kampen, sloegen de stoppen door bij de leidsman.

Gómez gaf León-speler Lucas Romero een knietje in het klokkenspel, terwijl hij de gele kaart nog in handen heeft. “Als je dacht dat je alles in het voetbal had gezien, dan word je toch weer verrast door deze idiote beelden uit de Mexicaanse hoogste voetbaldivisie: scheidsrechter Fernando Hernández geeft een speler van León voor het oog van de camera's en tienduizenden stadionbezoekers een knietje in de ballen. Ik denk dat zijn loopbaan hier gaat eindigen en dat hij zijn status als FIFA-scheidsrechter zal verliezen”, schrijft journalist Andres Cantor op Twitter.

Si pensabas que en el fútbol lo habías visto todo, te aseguro que esto no. El árbitro Fernando Hernández le da un rodillazo a un jugador de León. Estimo que se acabará el torneo para él, y que perderá su condición de árbitro FIFA. pic.twitter.com/nCZ2kHrxTz — ANDRES CANTOR (@AndresCantorGOL) April 2, 2023

Uiteindelijk eindigt de wedstrijd in een 2-2 gelijkspel, maar niet voordat Romero een verzameling gele en rode kaarten uitdeelt aan spelers en staf binnen en buiten de lijnen. ESPN publiceerde een langere clip met hoogtepunten uit de Mexicaanse voetbalchaos. De partijen kwamen er niet zonder kleerscheuren vanaf: