Truc met tennisbal: valsspelende Franse tennisser krijgt boete van 144.000 euro

De Franse tennisser Hugo Gaston (22) is een vervelend mannetje. Hij foetert en tiert op de baan, schopt tegen de scheidsrechtersstoel en slaat geregeld ballen het stadion uit. Nu heeft hij een boete van 144.000 euro gekregen vanwege een lelijke actie op het masterstoernooi in Madrid.

In de tweederondepartij tegen de Kroaat Borna Coric stond de Fransman op het punt om de rally te verliezen, toen hij een bal uit zijn broekzak liet vallen. Het punt moest daarom overgespeeld worden. Uiteindelijk mocht het allemaal niet baten, hij verloor de wedstrijd met 6-3 6-3.

De ATP doorzag zijn truc en besloot hem een gepeperde rekening te sturen, meer nog dan Gaston dit jaar bij elkaar heeft geslagen aan prijzengeld (114.000 euro). Het was zeker niet de eerste keer dat de nummer 108 van de wereldranglijst bestraft werd voor onsportief gedrag, daarom werd zijn boete verdubbeld.

“In verband met de nieuwe ATP-regels worden boetes voor onsportief gedrag bij elk nieuw vergrijp verdubbeld, als ze in hetzelfde seizoen plaatsvinden”, schrijft de organisator van de belangrijkste tennistour. “Dit was alweer de vierde overtreding van Gaston in 2023.”

De valsspeler heeft het geluk dat hij een wildcard heeft gekregen van de Roland Garros-organisatie. Verlies in de eerste ronde is al goed voor een cheque van 69.000 euro. Wanneer hij zich de komende 12 maanden braaf gedraagt op de baan, dan wordt de helft van zijn boete ook nog eens kwijtgescholden.