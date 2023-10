Zien: Engelse voetbalclub Norwich City FC maakt ijzersterke clip voor World Mental Health Day

Op 10 oktober werd er zoals ieder jaar extra aandacht besteed aan de voorlichting en bewustwording rondom de mentale gezondheid op World Mental Health Day. De Engelse voetbalclub Norwich City FC bracht een geweldig krachtige clip rondom dit thema uit. Bekijk de beelden hieronder.

“Vaak is het heel duidelijk te merken, wanneer iemand mentale problemen heeft. Maar soms zijn de signalen veel moeilijker te zien”, schrijft de club op X. “Let een beetje op de mensen in je omgeving.”

En voor personen die psychisch een moeilijke tijd doormaken: “De stichting samaritans zijn er altijd; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met een luisterend oor. Als je het lastig hebt, ga naar hun website of bel ze op.”

In Nederland is er de Hulplijn depressie van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 24/7 via het gratis nummer 0800-0113 of chat met een hulpverlener via 113.nl/chatten. Dat kan ook anoniem. Ook kun je de volgende telefonische hulplijnen bellen: MIND Korrelatie: 0900-1450, de Luisterlijn: 0900-0767 en de ADF Stichting: 0343-753 009