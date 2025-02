Alcaraz eenvoudig naar kwartfinales tennistoernooi Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Publiekstrekker Carlos Alcaraz heeft in een volgepakt Ahoy de kwartfinales van het ABN AMRO Open bereikt. De als eerste geplaatste Spanjaard rekende in twee sets af met de Italiaanse qualifier Andrea Vavassori: 6-2 6-1. Alcaraz treft de winnaar van de partij tussen de Deen Holger Rune en de Spanjaard Pedro Martínez voor een plaats bij de laatste vier.

Alcaraz maakt zijn debuut in Rotterdam en is na het wegvallen van de Italiaan Jannik Sinner de grote favoriet bij de 52e editie van het ABN AMRO Open. De 21-jarige nummer 3 van de wereldranglijst staat nu voor de 43e keer op het hoogste niveau in de kwartfinales. Alcaraz wist nog nooit een indoortoernooi op ATP-niveau op zijn naam te schrijven.