Italië blijft financieel gezond ondanks steun tegen dure energie

Economie
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 8:42
ROME (ANP/BLOOMBERG) - De Italiaanse regering verwacht dat de steun aan bedrijven en gezinnen, bedoeld om hen te beschermen tegen hoge prijzen veroorzaakt door de Iranoorlog, de begrotingspositie van het land niet schaadt. Volgens de Italiaanse economieminister Giancarlo Giorgetti verkeert Italië in een "solide" positie om de crisis aan te pakken.
"De overheidsfinanciën zijn op dit moment in staat deze schok op te vangen", zei de minister. De regering keurde onlangs een pakket van 3 miljard euro goed om energierekeningen te verlagen, dat in de komende dagen door het parlement zal worden behandeld.
Giorgetti zei dat zijn ministerie onderzoekt hoe Italiaanse bedrijven het best kunnen worden ondersteund en welke sectoren de hulp het meest dringend nodig hebben. Ook verlaagt Italië, net als meerdere landen, tijdelijk de accijnzen op benzine en diesel vanwege de sterk opgelopen olieprijzen.
