Assefa neemt met winst in marathon Londen revanche op Hassan

LONDEN (ANP) - Sifan Hassan is er niet in geslaagd opnieuw de marathon van Londen te winnen. De olympisch kampioene moest in de straten van de Engelse hoofdstad haar meerdere erkennen in de Ethiopische Tigst Assefa en de Keniaanse Joyciline Jepkosgei.

Assefa kwam na 42,195 kilometer als eerste over de finish op The Mall in een tijd van 2.15.50, een wereldrecord in een marathon met alleen vrouwelijke deelnemers. Jepkosgei eindigde als tweede in 2.18.44. Hassan kwam als derde over de streep in 2.19.00, ruim boven haar Europees record van 2.13.44.

Assefa nam met haar zege revanche voor haar nederlaag tegen Hassan bij de Spelen in Parijs. Toen verloor ze van de Nederlandse in een adembenemende sprint naar de finish.

Glansdebuut Hassan in 2023

Hassan maakte twee jaar geleden in de Engelse hoofdstad een spectaculair debuut op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Na een uur stond ze stil om haar pijnlijke bovenbeen los te kneden en leek haar race voorbij, maar ze liep door, achterhaalde de koplopers en sprintte naar de winst in 2.18.33.

Deze keer verging het haar minder goed. Hassan raakte halverwege de wedstrijd al achterop bij de twee vrouwen vooraan, die het tempo af en toe met opzet leken op te voeren om de 32-jarige Nederlandse troef te slopen. Hassan probeerde een paar keer het gat dicht te lopen, maar ze miste de macht om terug te keren. Het verschil liep in het tweede deel van de marathon geleidelijk op naar ruim drie minuten bij de finish. Assefa nam na 35 kilometer afscheid van Jepkosgei en soleerde naar de winst. Ze verbeterde de 2.16.16 waarin de Keniaanse Peres Jepchirchir vorig jaar won in Londen.

Goud in Parijs

Op de Spelen van Parijs schreef Hassan atletiekhistorie door als eerste vrouw de 5000 en 10.000 meter te combineren met de marathon. Ze won brons op beide baannummers en sloot de Spelen af met het glorieuze goud op de marathon, 37 uur na haar bronzen race op de 10.000 meter. Dankzij die prestatie werd ze na afloop van het seizoen als eerste Nederlandse atlete gekozen tot beste atlete van de wereld.