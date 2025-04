Nageeye met Nederlands record vierde in marathon Londen

LONDEN (ANP) - Abdi Nageeye is in de marathon van Londen als vierde geëindigd. De 36-jarige Nederlands recordhouder kwam op The Mall over de finish na 2.04.20 en verbeterde daarmee zijn eigen nationale record dat op 2.04.45 stond. Nageeye bleef boven het Europees record van de Belg Bashir Abdi (2.03.36).

De zege in Londen ging naar de Keniaan Sabastian Sawe in 2.02.27, de beste jaarprestatie. Hij bleef daarmee net boven de 2.02.05 waarmee hij in december vorig jaar de marathon van Valencia won. Jacob Kiplimo uit Oeganda werd tweede in 2.03.37. Nageeye verloor de sprint om de derde plaats van de Keniaan Alex Munyao, de winnaar van de editie van 2024.

Sawe maakte deel uit van een kopgroep van negen atleten, met daarin Nageeye en ook de Keniaan Eliud Kipchoge. Hij plaatste na ongeveer 30 kilometer een versnelling, waarbij het tempo te veel werd voor viervoudig winnaar Kipchoge. Bij een volgende versnelling ging hij er alleen vandoor.