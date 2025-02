Basketballer Post krijgt standaard NBA-contract bij Warriors

SAN FRANCISCO (ANP) - Basketbalclub Golden State Warriors heeft de Nederlander Quinten Post na enkele wedstrijden beloond met een standaard NBA-contract, zo melden club en speler via Instagram. De 24-jarige Amsterdammer maakte eind december zijn debuut voor de club uit de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Post maakte indruk door in januari 20 punten te maken in de wedstrijd tegen Chicago Bulls. Golden State Warriors won met 131-106. Hij zorgde daarna ook voor punten bij de zege op Utah Jazz en recentelijk in de verloren wedstrijd tegen LA Lakers.

Golden State Warriors had de Nederlandse basketballer afgelopen zomer gekozen in de zogenoemde draft, waar de basketbalclubs talentvolle spelers kunnen aantrekken. Mindere ploegen krijgen dan vaak de eerste keuze, wat de gelijkwaardigheid van de competitie ten goede moet komen. Post kwam over van Boston College, maar kreeg aanvankelijk speeltijd voor het 'opleidingsteam' Santa Cruz Warriors.

Post is de tweede Nederlander die dit seizoen speelminuten heeft gekregen in de NBA. Malevy Leons maakte begin november zijn debuut bij Oklahoma City Thunder.