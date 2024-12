Bottas keert terug als reserve bij Formule 1-team Mercedes

BRACKLEY (ANP) - Valtteri Bottas verdwijnt nog niet uit de Formule 1. De 35-jarige Finse autocoureur keert terug naar Mercedes als reserverijder. "Terug naar de Mercedes-familie is mijn volgende stap en ik kan niet gelukkiger zijn", meldt de Fin in een bericht op de website van Mercedes.

Bottas reed tussen 2017 en 2021 al eens vijf seizoenen bij Mercedes als teamgenoot van Lewis Hamilton. Hij won in die periode tien grands prix. De afgelopen jaren reed hij min of meer in de luwte bij Alfa Romeo en Sauber. Afgelopen seizoen scoorde hij geen enkel punt in het kampioenschap en kreeg hij te horen dat er in 2025 geen plek meer is voor hem bij de renstal, die vanaf 2026 fungeert als fabrieksteam van Audi.

Als reserve zal Bottas in 2025 bij alle races aanwezig zijn en invallen als George Russell of nieuwkomer Andrea Kimi Antonelli om welke reden dan ook niet kunnen racen.