Sociale media zijn 'enorm gevaar' voor kinderen, zegt Karremans

DEN HAAG (ANP) - Minder bewegen, een negatief zelfbeeld, concentratieproblemen, desinformatie: staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) somt donderdag in de Tweede Kamer een lange lijst risico's op van sociale media voor kinderen. "We zien daarin echt een enorm gevaar voor kinderen."

Behalve op gesprekken met deskundigen baseert Karremans zich op eigen ervaringen. "Mijn kleine dochter van 3 begon vanochtend weer met zeuren over Paw Patrol, de Zoete Zusjes, Peppa Pig, Cocomelon. Ik ken het allemaal." De staatssecretaris schrok van een video waarin een perzik vies werd genoemd, en chocola lekker. "Dan kun je je een beetje voorstellen wat er gebeurt in het brein van een kind."

De aanpak van sociale media ligt volgens Karremans grotendeels op Europees niveau, maar in Nederland werkt hij aan adviezen voor ouders. De invoering van bijvoorbeeld een minimumleeftijd waar sommige fracties om vragen, is volgens de staatssecretaris moeilijk te handhaven. "Aan de keukentafel is het lastig om als overheid te controleren of mensen zich eraan houden."