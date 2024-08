Breaker Sardjoe kan nog maximaal brons halen na verlies op Spelen

PARIJS (ANP) - India Sardjoe is er niet in geslaagd de olympische breakingfinale te halen. De 18-jarige danseres uit Den Haag verloor bij de laatste vier met 2-1 van de Japanse oud-wereldkampioene Ami Yuasa, waardoor het brons het hoogst haalbare is. In Parijs staat de sport voor het eerst en voorlopig ook voor het laatst op het programma.

De strijd om het brons is om 21.19 uur.

Sardjoe gold al als medaillekandidate op de dansvloer in het uitverkochte stadion op het Place de la Concorde. De 'B-girl' kroonde zich de afgelopen jaren tot Europees en wereldkampioene.