Ruim zestig doden door vliegtuigongeluk Brazilië

SÃO PAULO (ANP/RTR) - Door een vliegtuigongeluk in Brazilië zijn alle inzittenden om het leven gekomen, 58 passagiers en vier bemanningsleden. Het toestel maakte een binnenlandse vlucht en stortte neer in Vinhedo in de buurt van de metropool São Paulo.

Op beelden op sociale media is te zien hoe het vliegtuig onbestuurbaar ronddraait in de lucht en crasht, waarna een grote zwarte rookpluim opstijgt. Volgens plaatselijke autoriteiten werd op de grond een huis beschadigd. Maar geen van de bewoners raakte gewond.

President Luiz Inacio Lula da Silva, die elders een toespraak hield, vroeg om een minuut stilte voor de slachtoffers. Het vliegtuig was op weg van Cascavel naar São Paulo. Volgens Voepass Linhas Aéreas, de betrokken luchtvaartmaatschappij, was het een ATR-72 turboprop.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.