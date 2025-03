Brons voor judoka's Van Krevel en Jaring bij Grand Slam Tbilisi

TBILISI (ANP) - Judoka's Naomi van Krevel en Emiel Jaring hebben brons behaald bij de Grand Slam in de Georgische hoofdstad Tbilisi. De 24-jarige Van Krevel deed dat in de klasse tot 52 kilogram. Jaring in de klasse tot 60 kilogram.

Van Krevel won na een bye van Anano Morgoshia uit Georgië en Reka Pupp uit Hongarije. Ze verloor daarna van Gefen Primo uit Israël, maar versloeg de Hongaarse Roza Gyertyas in de strijd om het brons met ippon.

De 24-jarige Jaring had eveneens een vrije doortocht in de eerste ronde en versloeg daarna Yolk Kazirbek uit Mongolië. Hij verloor van Tornike Maziashvili uit Georgië, maar vocht zich via Jean Enzo uit Frankrijk en Ariunbold Enkhtaivan uit Mongolië naar het brons.

Voor Van Krevel is het de tweede keer dat ze brons haalt bij een grandslamtoernooi. Jaring doet dat voor de derde keer.