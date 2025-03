Zilveren WK-medaille kogelstoten betekent alles voor Schilder

NANJING (ANP) - Voor Jessica Schilder is haar zilveren medaille bij het kogelstoten op het WK indoor van grote waarde. "Deze medaille betekent absoluut alles voor me", zei de Nederlandse atlete tijdens een interview meteen nadat ze in het Chinese Nanjing met een afstand van meer dan twintig meter tweede was geworden. "Vorig jaar had ik er moeite mee, maar dit jaar lukte het met druk", aldus een opgeluchte Schilder.

De 26-jarige atlete uit Volendam kwam in haar beste poging tot een afstand van 20,07 meter. Ze vierde twee weken geleden ook al succes in Apeldoorn, toen ze met een stoot van 20,69 meter haar eerste Europese indoortitel veroverde. Schilder voerde met haar gouden afstand uit Apeldoorn de wereldranglijst aan en gold dus als een kandidate voor een medaille in Nanjing. Schilder: "Ik ben echt blij dat ik consistent kon zijn. Ik heb veel blessures gehad, maar uiteindelijk heeft alle pijn zich uitbetaald."