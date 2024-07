CAS wijst beroep Rusland over medaille kunstrijdster Valieva af

PARIJS (ANP/RTR) - Sporttribunaal CAS heeft het Russische beroep verworpen tegen de beslissing om het land de gouden teammedaille op de Olympische Spelen van Beijing in 2022 af te pakken.

Het CAS had kunstrijdster Kamila Valieva in januari voor vier jaar geschorst na een positieve dopingtest, met ingang van december 2021. Door dat besluit raakte het Russische Olympische Comité (ROC) ook de gouden medaille in de teamwedstrijd kwijt, bijna twee jaar na afloop van de Spelen. Het ROC, de betrokken kunstrijders en de bond voor het kunstschaatsen van Rusland waren tegen die beslissing in beroep gegaan.

"Na de hoorzitting die plaatsvond op 12 juni heeft het panel overlegd en is tot de conclusie gekomen dat de resultaten van Valieva bij het olympische teamevent in het kunstrijden terecht zijn geschrapt en dat het schaatsteam van ROC niet de gouden medaille had moeten krijgen."