Darter Van Duijvenbode geeft voorsprong weg en loopt stunt mis

MINEHEAD (ANP) - Darter Dirk van Duijvenbode heeft op de Players Championship Finals in Minehead naast een finaleplaats gegrepen. De nummer 25 van de wereld verloor ondanks een goed begin met 11-8 van Luke Humphries, de beste darter ter wereld.

Van Duijvenbode (32) gaf tegen de wereldkampioen een 6-2-voorsprong uit handen. Hij verloor na een voortvarend begin acht van de negen daaropvolgende legs.

Humphries neemt het in de finale op tegen zijn landgenoot Luke Littler, de mondiale nummer 5. Vorig jaar was Humphries in de finale te sterk voor Michael van Gerwen.