Minderjarige verdachte in beeld voor bedreiging scholen Breda

BREDA (ANP) - Uit het onderzoek naar de bedreiging van een aantal middelbare scholen in Breda is een verdachte naar voren gekomen. Het gaat om een minderjarige uit België, meldt de politie. Of de verdachte is aangehouden, is niet duidelijk.

De politie zegt op dit moment geen daadwerkelijke dreiging van de verdachte te verwachten. Op sociale media gingen zondag beelden rond waarin schietpartijen werden aangekondigd op het Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum op maandag.