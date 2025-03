NOTTINGHAM (ANP) - Darter Michael van Gerwen is ook op de zesde avond van de Premier League gestrand in de have finales. Welshman Gerwyn Price liet de 35-jarige Vlijmenaar volstrekt kansloos. Het werd 6-1 in Nottingham. Van Gerwen had eerder op de avond in de kwartfinales de Engelsman Nathan Aspinall met 6-4 verslagen.

Van Gerwen, zevenvoudig winnaar, werd dit seizoen vijf keer in de halve finales uitgeschakeld, eenmaal in de kwartfinales.