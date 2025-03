Tennisster Swiatek naar laatste vier op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft probleemloos de laatste vier bereikt op het toernooi van Indian Wells. De titelverdedigster versloeg in de kwartfinales de Chinese Zheng Qinwen in twee sets: 6-3 6-3.

De 23-jarige Swiatek won het toernooi in 2022 en 2024. Ze verloor dit jaar in Indian Wells nog geen set. In de halve finales neemt ze het op tegen de als negende geplaatste Russische Mirra Andrejeva, die in haar kwartfinale in twee sets (7-5 6-3) te sterk was voor de Oekraïense Elina Svitolina.