De Boo wint met Nederlands record op 500 meter in Salt Lake City

Sport
door anp
zondag, 16 november 2025 om 23:13
anp161125116 1
SALT LAKE CITY (ANP) - Schaatser Jenning de Boo heeft de tweede 500 meter bij de wereldbeker in Salt Lake City op zijn naam geschreven. De wereldkampioen zette het Nederlands record op 33,63, waarmee hij 0,02 seconde boven het wereldrecord bleef en zich herpakte van een teleurstellende rit van een dag eerder.
Jevgeni Kosjkin uit Kazachstan werd met 33,67 tweede en Kim Jun-ho uit Zuid-Korea met 33,78 derde. Jordan Stolz, die zaterdag de eerste 500 meter had gewonnen, eindigde met 33,79 als vierde.
