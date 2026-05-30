De Jong zondagmiddag op hoofdbaan Roland Garros tegen Zverev

PARIJS (ANP) - Jesper de Jong tennist zondagmiddag niet voor 15.30 uur op het Court Philippe-Chatrier tegen de Duitser Alexander Zverev voor een plek in de kwartfinales op Roland Garros. De partij tussen de nummers 106 en 3 van de wereld is de derde van de dag op de hoofdbaan van het tenniscomplex in Parijs, die een capaciteit heeft van 15.000 toeschouwers.

De Jong staat voor het eerst in de achtste finales van een grandslamtoernooi. Eigenlijk had de 25-jarige Haarlemmer zich niet gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi, maar hij werd als 'lucky loser' alsnog toegelaten vanwege een blessuregeval. In de derde ronde verraste De Jong vrijdag de als dertiende geplaatste Rus Karen Chatsjanov.

Zverev is op Roland Garros als laatste overgebleven van de mondiale top 5. Jannik Sinner, Novak Djokovic en Ben Shelton werden al uitgeschakeld. Carlos Alcaraz meldde zich voor het toernooi af met een blessure.