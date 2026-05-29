ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Leef langer met de afslankinjectie. Dit zegt de wetenschap

Wetenschap
door Gerard Driehuis
vrijdag, 29 mei 2026 om 17:08
shutterstock_2711744707
Afslankinjecties lijken niet alleen kilo’s, maar mogelijk ook ziekterisico en sterftekans omlaag te brengen – al is het bewijs nog pril en de prijs hoog.
Nieuwe middelen als semaglutide en tirzepatide bootsen het darmhormoon GLP‑1 na, waardoor mensen minder honger hebben en vaak tientallen kilo’s verliezen. Dat gewichtsverlies is cruciaal, omdat obesitas de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde kankers verhoogt, aandoeningen die de levensverwachting aantoonbaar verkorten. In recente onderzoeken daalde bij gebruikers van deze injecties niet alleen het gewicht, maar ook het risico op hartinfarct en overlijden door hart- en vaatziekten.
Toch zijn de prikken geen magische verjongingskuur. Patiënten kampen geregeld met misselijkheid, diarree en galproblemen, en het langetermijneffect op bijvoorbeeld alvleesklier en schildklier is nog niet goed bekend. Bovendien moet je de middelen meestal langdurig blijven gebruiken; stop je, dan komt het gewicht vaak weer terug. En ze zijn duur, waardoor ze voor veel mensen buiten bereik blijven zolang verzekeraars terughoudend zijn.
De belangrijkste les: afslankinjecties kunnen voor een beperkte, hoogrisicogroep een medisch hulpmiddel zijn om langer gezond te leven – maar alleen in combinatie met een gezonde leefstijl, en pas na een eerlijk gesprek met de arts over risico’s en verwachtingen

Lees ook

Amerika is misschien machtiger en rijker, in Europa is het veel fijnerAmerika is misschien machtiger en rijker, in Europa is het veel fijner
Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschapLaagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap
Met deze simpele test meet je je biologische leeftijdMet deze simpele test meet je je biologische leeftijd
Calculator: zo oud word jeCalculator: zo oud word je
loading

POPULAIR NIEUWS

82252345 l normal none

Wat je (niet) moet doen bij onweer

generated-image (1)

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

putin-alina-ap-getty

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

191719844_m

Gek genoeg piekt op deze leeftijd je behoefte aan seks

ANP-524173663

Voor de mensen thuis: Vlucht Brekelmans (VVD) naar Canada kostte 180.000 euro

shutterstock_2640639183

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

Loading