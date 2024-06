Djokovic en Murray gaan mee met loting Wimbledon

LONDEN (ANP) - Novak Djokovic en Andy Murray doen vooralsnog mee aan het enkelspeltoernooi van Wimbledon. Beiden gingen vrijdagochtend mee in de loting voor het grandslamtoernooi in Londen.

Djokovic (37) neemt het in de eerste ronde op tegen de Tsjech Vit Kopriva, Murray (37) werd gekoppeld aan Tomas Machac uit Tsjechië.

De deelname van de voormalig winnaars is onzeker. Djokovic onderging na Roland Garros een knie-operatie, Murray is geopereerd aan zijn rug. "Ik zal echt alleen spelen als ik in staat ben om ver te komen in het toernooi en te vechten voor de titel", liet zevenvoudig kampioen Djokovic optekenen. "Ik wacht tot het laatste moment om te kijken of ik kan spelen. Ik heb het recht dat te doen", sprak Murray.

Wimbledon begint maandag. Als Djokovic of Murray zich alsnog terugtrekt, dan wordt er een lucky loser opgeroepen.