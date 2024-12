Djokovic hekelt 'inconsequente' behandeling dopingzaken in tennis

BRISBANE (ANP/AFP) - Novak Djokovic heeft zich kritisch uitgelaten over de manier waarop de autoriteiten in het tennis de afgelopen maanden zijn omgegaan met de dopingzaken van wereldtoppers Jannik Sinner en Iga Swiatek. "Waarom worden bepaalde spelers niet hetzelfde behandeld als andere spelers? Misschien komt dat door hun positie op de wereldranglijst, of door meer financiële en juridische mogelijkheden", zei de 24-voudig grandslamkampioen in Brisbane.

De mondiale nummer 1 bij de mannen Sinner, en Swiatek, de nummer 2 bij de vrouwen, hoorden allebei afgelopen maanden dat ze positief hadden getest op doping. Beiden ontliepen een lange schorsing omdat de overtreding buiten hun schuld zou zijn gebeurd.

"We hebben een aantal spelers die al meer dan een jaar wachten tot hun zaak is opgelost, dus het probleem is de inconsequente gang van zaken en de transparantie. Sinner kreeg het nieuws in april en de aankondiging kwam pas in augustus. Ik ben, samen met andere spelers, heel gefrustreerd dat we vijf maanden lang in het ongewisse zijn gelaten", aldus Djokovic in aanloop naar de start van zijn tennisseizoen.