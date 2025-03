Djokovic vestigt in Miami record met 411e zege in masterstoernooi

MIAMI (ANP) - Tennisser Novak Djokovic heeft op het masterstoernooi van Miami een record gevestigd. Zijn zege op de Argentijn Camilo Ugo Carabelli in de derde ronde was zijn 411e overwinning op een masterstoernooi en daarmee passeerde hij zijn voormalige Spaanse rivaal Rafael Nadal, die in zijn carrière 410 keer een partij won in de serie toernooien die in aanzien net onder de grand slams vallen.

"Ik ben vereerd om weer een mijlpaal te hebben bereikt", zei de 24-voudig grandslamwinnaar Djokovic op de website van de ATP na zijn overwinning in twee sets: 6-1 7-6 (1). "Er staat altijd wel iets op het spel als ik op de baan sta, dus dat motiveert me om het goed te blijven doen."

De Serviër won de masters van Miami al zes keer. Hij aast op een volgende toernooizege, wat zijn honderdste moet worden. Alleen de grootheden Jimmy Connors (109) en Roger Federer (103) wonnen meer dan honderd toernooien in hun carrière. "Het zou echt geweldig zijn om dat record te halen. Connors is iemand die ik echt bewonder en respecteer. Hij steunt me altijd in het openbaar, daar ben ik dankbaar voor."