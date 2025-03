Kantoor Netanyahu: inlichtingenchef wilde regering omverwerpen

TEL AVIV (ANP) - Ronen Bar, het hoofd van de Israëlische inlichtingendienst Shin Bet, wilde de regering omverwerpen, claimt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu volgens nieuwssite The Times of Israel. De regering probeerde de inlichtingenchef vorige week te ontslaan, maar het hooggerechtshof heeft dat ontslag opgeschort.

Volgens Bar heeft Netanyahu hem uit eigenbelang weggestuurd. Nieuwszender Channel 12 meldde dat Shin Bet onderzoek deed naar de infiltratie van rechts-radicalen in de politie en de rol van minister Itamar Ben-Gvir. Die minister verliet het kabinet in januari omdat hij het niet eens was met het staakt-het-vuren, maar keerde vorige week terug toen de gevechten in Gaza werden hervat.

Netanyahu was volgens Channel 12 op de hoogte van het bestaan van dat onderzoek, maar dat ontkent zijn kantoor. Bars handelwijze zou "doen denken aan duistere regimes, ondermijnt de fundamenten van de democratie en heeft als doel de rechtse regering omver te werpen".