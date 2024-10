VALENCIA (ANP/BELGA) - Yomif Kejelcha heeft zondag in Valencia het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 27-jarige Ethiopiër kwam tot een tijd van 57 minuten en 30 seconden.

Kejelcha was daarmee 1 seconde sneller dan de Oegandees Jacob Kiplimo in 2021 in Lissabon. Hij heeft ook het wereldrecord op de indoormijl in bezit en in 2019 won hij WK-zilver op de 10.000 meter.

Bij de vrouwen zegevierde de Keniaanse Agnes Ngetich in Valencia.