Halsema bij start jubileumjaar: laten we voor elkaar zorgen

AMSTERDAM (ANP) - "Laten we voor elkaar zorgen", zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema tijdens een eucharistieviering in de basiliek van de Heilige Nicolaas bij het begin van het jubileumjaar waarin de hoofdstad haar 750e verjaardag viert. Later op zondag is een groot openingsconcert in de Ziggo Dome.

Halsema haalde in haar speech de "vele diaconale projecten" in de stad aan die "hulpbehoevenden" weten te bereiken waar de overheid "soms geen toegang toe of weet van heeft". Zij benoemde lange tafels bij het Suikerfeest "waar iedereen welkom is om aan te schuiven" en synagoges waar mensen troost vinden, "zeker in deze tijd".

Het zijn volgens de burgemeester "verhalen die een deel van ons Amsterdamse karakter schetsen. Verhalen van troost, van medemenselijkheid en zachtaardigheid. Dat hebben we nodig. Zeker in een tijd waarin de wereld een onherbergzame plek is. Waar discriminatie en polarisatie sterker worden. En waar we ook in Amsterdam te vaak te veel mensen eenzaam en verlaten zien."

Saamhorigheid

"En laten we elkaar verhalen vertellen van geloof, hoop en liefde, want ze inspireren om nieuwe manieren van saamhorigheid te vinden, waarmee wij onze toekomst in onze oude historische stad tegemoet kunnen gaan", besloot Halsema haar toespraak.

Onder meer vicepremier Mona Keijzer en de voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn zijn aanwezig bij de start van het jubileumjaar in de basiliek. Op 27 oktober 2025 wordt Amsterdam 750 jaar.