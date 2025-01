Feyenoord dankzij twee vroege treffers snel klaar met Rijnsburg

RIJNSBURG (ANP) - Feyenoord heeft zich in de achtste finales van het nationale bekertoernooi niet laten verrassen door de amateurs van Rijnsburgse Boys. Het elftal van trainer Brian Priske maakte twee snelle doelpunten en kwam daarna niet meer in grote problemen: 1-4.

Santiago Giménez zette Feyenoord, dat de KNVB-beker vorig seizoen won, in de vierde minuut op voorsprong. De Mexicaan werkte een voorzet van Gijs Smal met een knappe volley in het doel. Rechtervleugelverdediger Givairo Read verdubbelde in de zevende minuut de voorsprong na een korte combinatie met Antoni Milambo. De enthousiaste supporters van Rijnsburgse Boys, dat in de tweede divisie op de tweede plaats staat, kregen daarmee niet de spannende avond waar ze op hoopten.

Giménez scoorde in de 40e minuut opnieuw, met zijn hoofd, na een snel genomen hoekschop. Rijnsburgse Boys scoorde voor rust nog wel tegen, na een snelle uitval. Ilias Kariouh passeerde Justin Bijlow met links.

Feyenoord nam het in de tweede helft wat lichtzinnig op. Rijnsburgse Boys kreeg wat mogelijkheden, maar wist de aansluitingstreffer niet meer te maken. Kort voor tijd scoorde Ibrahim Osman wel voor Feyenoord (1-4).