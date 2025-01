Finales van Billie Jean King Cup komende jaren in China

LONDEN (ANP) - De finales van de Billie Jean King Cup zullen van 2025 tot 2027 worden gehouden in het Chinese Shenzen. Dat heeft de Internationale Tennisfederatie (ITF) bekendgemaakt. Het is nog niet zeker wanneer de eindstrijd van het landentennis bij de vrouwen plaats zullen vinden. Het is de eerste keer dat de eindfase van de competitie in China wordt gehouden. Gastland China en titelverdediger Italië zijn automatisch geplaatst voor de finales. In aanloop naar de finales zullen er in zes verschillende landen waaronder Nederland kwalificatietoernooien worden gehouden.

"Billie Jean King Cup Finals in Shenzhen is een droom die uitkomt voor mijzelf en andere Chinese tennissers," zei de Chinese profspeelster Zheng Qinwen in een verklaring. "Dit evenement weerspiegelt de ongelooflijke vooruitgang van tennis in China en laat zien hoe vrouwensport hier blijft floreren. Ik kan niet wachten om te zien hoe het meer jonge meisjes inspireert om een tennisracket op te pakken en groots te dromen."

Vier jaar geleden besloot de WTA (tennisorganisatie voor vrouwen) nog om geen toernooien meer in China te spelen nadat de Chinese profspeelster Peng Shuai onder druk was gezet om beschuldigingen jegens vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik in te trekken. De boycot betekende een grote financiële aderlating voor het vrouwentennis en werd in 2023 opgeheven.