Minister mocht asielaanvraag erkende vluchteling niet afwijzen

De minister van Asiel en Migratie mocht de asielaanvraag van een erkende vluchteling niet afwijzen, oordeelde de rechtbank in Haarlem donderdag. De betrokken man zou volgens de minister een gevaar vormen voor de openbare orde. "De asielzoeker is weliswaar veroordeeld, maar niet voor een bijzonder ernstig misdrijf en vormt geen gevaar voor de samenleving", aldus de rechtbank.

De man is een homoseksuele asielzoeker uit Tunesië die in aanmerking zou komen voor de vluchtelingenstatus. Een dergelijke aanvraag mag alleen worden afgewezen als de aanvrager is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf en een gevaar vormt voor de samenleving. Dat is volgens de minister hier het geval: de asielzoeker werd in 2023 veroordeeld tot tien maanden cel voor een poging tot diefstal met geweld.

De rechtbank is het daar niet mee eens. De man heeft weliswaar een hogere straf gekregen dan gebruikelijk in dit soort gevallen, maar dit is "geen bijzonder grote verhoging". Er is dus geen sprake van een bijzonder ernstig misdrijf, vindt de rechtbank. Bovendien is de man op eigen initiatief naar een verslavingskliniek gegaan en daar van zijn verslaving af gekomen en heeft hij sinds juni 2024 een baan. "Hij vormt daarom geen actuele bedreiging voor de samenleving."

De minister moet nu binnen zes weken een nieuw besluit nemen en daarbij rekening houden met deze uitspraak.