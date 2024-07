Franse rugbyinternational Jaminet 34 weken geschorst na racisme

MARCOUSSIS (ANP/AFP) - De Franse rugbyspeler Melvyn Jaminet is voor 34 weken geschorst, nadat hij een video had opgenomen met daarin racistische opmerkingen. De Franse rugbybond (FFR) legde de 25-jarige international tevens een boete op van 30.000 euro.

Jaminet werd eerder deze maand uit de selectie verwijderd tijdens een tournee van de nationale ploeg in Argentinië. Na het duel met de Argentijnen op 6 juli liet hij zich in een op Instagram geposte video laatdunkend uit over Arabieren. Later verwijderde Jaminet zijn post.

Een dag na het incident rondom Jaminet werden collega-internationals Oscar Jégou en Hugo Auradou gearresteerd op verdenking van het verkrachten van een 39-jarige vrouw. Jégou en Auradou ontkennen de beschuldigingen. Als ze schuldig worden bevonden, kunnen ze tussen de acht en twintig jaar gevangenisstraf krijgen.