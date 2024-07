Europese waakhond ziet niets in medicijn tegen alzheimer

AMSTERDAM (ANP) - Een potentieel geneesmiddel voor de ziekte van Alzheimer komt voorlopig waarschijnlijk niet op de markt. Een commissie van de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), adviseert om het middel Lecanemab af te wijzen. De uiteindelijke beslissing is aan de Europese Commissie, maar die neemt de adviezen van de in Amsterdam gevestigde waakhond doorgaans over.

Lecanemab is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf Biogen en het Japanse Eisai. Het middel werd vorig jaar toegelaten in de Verenigde Staten.

Aan de proeven voor het middel deden 1795 mensen mee. Ongeveer de helft kreeg Lecanemab, de rest ontving een placebo, een zoutoplossing zonder werkzame stoffen. Vervolgens keken de onderzoekers hoe de symptomen van alzheimer zich ontwikkelden. Bij de mensen die Lecanemab kregen, waren die symptomen na anderhalf jaar iets minder ver ontwikkeld dan bij de controlegroep. Maar het verschil was minimaal, en het risico op bijwerkingen is te groot, oordeelt het EMA.

Zo bestaat er een kans dat mensen een hersenbloeding krijgen na het nemen van het medicijn. Dat risico bestaat vooral bij mensen met een bepaald gen. Dat gen wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer, en uitgerekend die mensen zouden eerder dan anderen in aanmerking kunnen komen voor Lecanemab.