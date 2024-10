Griekspoor en Belgische tenniscoach Vliegen uit elkaar

HAARLEM (ANP) - Tallon Griekspoor en de Belgische coach Kristof Vliegen werken niet langer samen. Onder leiding van Vliegen reikte de beste tennisser van Nederland tot de 21e plek op de wereldranglijst.

"Elk verhaal komt tot een eind. Wat een achtbaan is het geweest de laatste tien jaar. Ik ben erg verdrietig, maar ook erg dankbaar voor wat we samen hebben bereikt", schrijft Vliegen op sociale media.

Oud-prof Vliegen (42) volgde eind 2022 Raemon Sluiter op. Kort na zijn aanstelling veroverde Griekspoor zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. In de zomer van 2023 was hij ook de beste op het grastoernooi van Rosmalen.

Davis Cup Finals

Vliegen begeleidde Griekspoor eerder ook als jeugdspeler en de twee hebben een hechte vriendschap. "Bedankt voor het vertrouwen dat je in me hebt getoond. Je hebt voor altijd een speciale plek in mijn hart", aldus Vliegen.

Griekspoor speelt dit jaar alleen nog de Davis Cup Finals in Málaga. Volgende maand is het Spanje van Carlos Alcaraz en Rafael Nadal de tegenstander van Nederland.