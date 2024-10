KPN mag 200.000 glasvezelaansluitingen Delta nog niet overnemen

DEN HAAG (ANP) - Telecomaanbieder KPN mag een deel van het glasvezelnetwerk van branchegenoot Delta Fiber niet zomaar overnemen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil nog extra onderzoek doen naar de deal, die er volgens de toezichthouder voor kan zorgen dat er te weinig concurrentie overblijft op de telecom- en glasvezelmarkt.

KPN is met grote afstand marktleider op het gebied van de glasvezelaansluitingen voor snel internet. Maar de afgelopen jaren hebben ook aanbieders als Delta en Open Dutch Fiber 2,5 miljoen aansluitingen weten te leggen. Als er 200.000 hiervan ook nog in handen zouden komen van KPN, wat het concern van plan is via de samen met pensioenuitvoerder APG opgestarte onderneming Glaspoort, zou KPN mogelijk te machtig worden en producten voor consumenten te duur kunnen maken.