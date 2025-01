Handballers lijden dure nederlaag tegen Hongarije op WK

VARAZDIN (ANP) - De Nederlandse handballers hebben op het wereldkampioenschap hun eerste nederlaag geleden. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson verloor in het Kroatische Varazdin van Hongarije met 36-32. Het verlies in de derde groepswedstrijd volgde na duidelijke zeges op Guinee (40-23) en Noord-Macedonië (37-32).

De nederlaag heeft gevolgen voor de uitgangspositie waarmee Oranje de hoofdronde ingaat. Het team neemt alleen de 2 punten mee van de overwinning op Noord-Macedonië. Het doel van de ploeg, het bereiken van de kwartfinales, wordt daardoor een lastiger opgave. De tegenstanders in de hoofdronde zijn zesvoudig wereldkampioen Frankrijk, Oostenrijk en Qatar.

Rutger ten Velde onderscheidde zich in het Nederlands team met tien treffers. Hij behoort tot de topscorers van dit WK, dat tot 2 februari duurt en plaatsvindt in Kroatië, Denemarken en Noorwegen. Luc Steins werd na afloop uitgeroepen tot beste speler van de wedstrijd.

Hongaren herpakken zich

De Nederlandse ploeg begon agressief aan het duel en was het eerste kwartier beter dan Hongarije, een van oudsher sterke handbalnatie. De Hongaren eindigden vorig jaar als vijfde op het EK. Vroege treffers van Ivar Stavast, Lars Kooij, Robin Nagtegaal en Kay Smits leidden tot een voorsprong van 9-7, maar daarna veranderde het wedstrijdbeeld. Hongarije kwam makkelijker door de Nederlandse dekking en boog de achterstand om naar een voorsprong van 19-17 bij rust.

In de tweede helft gooide Nederland onder aansporing van spelbepaler Steins alles in de strijd, maar het slaagde er niet in Hongarije aan het wankelen te brengen. Het verschil in doelpunten schommelde steeds tussen de twee en vier treffers. In de slotfase kwam Oranje tot één doelpunt achter (32-33) na een redding én een goal van keeper Bart Ravensbergen (32-33), maar de mannen van Oranje wisten niet door te drukken en de Hongaren herpakten zich.