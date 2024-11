Huizinga wint na 5000 ook 10.000 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Chris Huizinga heeft zijn goede start van het schaatsseizoen onderstreept met de zege op de 10 kilometer bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen. De 27-jarige schaatser van Team Essent was de snelste in een persoonlijk record van 12.43,45. Jorrit Bergsma werd tweede met 12.49,19 en bleef daarmee Beau Snellink (12.52,12) voor.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich rechtstreeks voor de 10 kilometer van de derde wereldbekerwedstrijd in januari in Calgary. De andere deelnemers aan die 10 kilometer worden geselecteerd uit het wereldbekerklassement na de eerste twee wereldbekerwedstrijden op de 5000 meter.

Huizinga was ook sneller dan de tijd waarmee Patrick Roest (12.49,89) vorig jaar tijdens het kwalificatietoernooi de 10 kilometer won. Roest had zich voor dit toernooi afgemeld omdat hij nog klachten heeft na een ontstoken verstandskies die onlangs werd verwijderd.

Huizinga: sterke trein

"De 5 kilometer ging al heel goed, dat werkt ook door op de 10", zei Huizinga die ruim dertien seconden van zijn pr afreed. "Ik ben heel blij dat het op de langste afstand ook is gelukt. Vorig jaar ging het ook al met sprongen vooruit. We hebben een sterke trein staan, dan heb je veel aan elkaar in de trainingen", verwees hij naar ploeggenoten Snellink en Kars Jansman.

Huizinga gaf ook toe dat de ploeg op dit kwalificatietoernooi een beetje wilde pieken. "We hebben niet allemaal wereldtitels op onze naam, je wil wel sterk zijn hier. Dit is een goede piek, maar het is pas november. Het moet nog beter. Ik train door en blijf werken aan dingen die ik fout doe. Ik hoop dan in februari bij de eerste drie te zitten om me te plaatsen voor de WK afstanden."