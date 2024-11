Luiten valt in laatste ronde Abu Dhabi terug en eindigt als 37e

ABU DHABI (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft zijn goede klassering bij het Abu Dhabi HSBC Championship niet vast kunnen houden. De Nederlandse golfer had voor de vierde en laatste ronde 73 slagen nodig en zakte daarmee terug van de dertiende naar de 37e plek. Luiten, die vier birdies en drie bogeys en een dubbele bogey noteerde, slaagde er door die prestatie niet in zich te plaatsen voor de seizoensfinale in Dubai. Alleen de beste vijftig van de ranglijst van de Europese Tour mogen meedoen aan het slottoernooi, dat 14 november begint.

Luiten kwam uit op een totaal van 276 slagen. Darius van Driel ging zondag rond in 69 slagen en eindigde als 69e met 287. Van Driel was al zeker van deelname aan de seizoensfinale in Dubai.

De zege in Abu Dhabi ging naar de Engelsman Paul Waring met 264 slagen.