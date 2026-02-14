ECONOMIE
Internazionale verstevigt koppositie met zege op Juventus

Sport
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 22:58
anp140226134 1
MILAAN (ANP) - Internazionale heeft de koppositie in de Serie A verstevigd. De ploeg won de thuiswedstrijd tegen Juventus (3-2) en heeft nu 8 punten meer dan AC Milan, dat een duel minder heeft gespeeld.
Juventus speelde ruim een helft met tien man. Pierre Kalulu kreeg in de 42e minuut zijn tweede gele kaart van de wedstrijd.
Andrea Cambiaso speelde een hoofdrol in de slotfase. De verdediger van Juventus werkte de bal eerst in eigen doel en maakte in de 26e minuut gelijk. Pio Esposito bracht Inter na rust weer op voorsprong (2-1) en Juventus kwam met tien man op gelijke hoogte door een treffer van Manuel Locatelli. Piotr Zielinski bezorgde de thuisploeg in de laatste minuut van de reguliere speeltijd alsnog de winst (3-2).
Stefan de Vrij bleef op de bank bij Internazionale. Zijn ploeggenoot Denzel Dumfries is nog geblesseerd. Teun Koopmeiners mocht na een uur invallen bij Juventus.
