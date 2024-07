Judoka De Wit is honger lijden beu en kiest voor zwaardere klasse

PARIJS (ANP) - Judoka Frank de Wit wil niet meer met honger naar bed en met honger opstaan. Hij stapt over naar een zwaardere gewichtsklasse; die van de klasse tot 90 kilogram. "Ik moet al jaren acht tot negen keer per jaar in twee weken tijd 7 tot 8 kilo afvallen om voor een toernooi op het juiste gewicht te komen. Daar wordt een mens niet gelukkig van. Het is niet meer leuk en ik wil het ook niet meer", zei de 28-jarige Heemskerker na zijn uitschakeling in de tweede ronde van het olympisch toernooi in de klasse tot 81 kilo.

De Wit had in zijn eerste partij een makkie aan Hugo Cumbo uit Vanuatu, maar liet zich in de volgende ronde door Somon Makhmadbekov uit Tadzjikistan tegen de grond gooien.

"Ik weet al heel lang dat ik naar die 90 kilo wil, want ik ben al jaren te zwaar. Toch wilde ik dat laatste puzzelstukje nog leggen in de klasse tot 81 kilo en hier in Parijs proberen een olympische medaille te winnen. Dat is me niet gelukt en dat doet pijn."

Steun

De Wit wist zich in de Arena Champ de Mars gesteund door vriendin, familie, vrienden en oud-clubgenoten. "Alles en iedereen was hier, maar het heeft niet geholpen. Ik doe hier nog mee in de landenwedstrijd, maar het was wel mijn laatste toernooi in deze klasse."

De Wit ziet uit naar een leven zonder afvallen. "Alles deed ik om op wedstrijdgewicht te komen: cardio, zweetpakken, weinig eten. Dat was een wedstrijd op zich en ik werd er humeurig van. Het drukte mijn pret in de judosport."