Dodental na aardverschuivingen India loopt op

NEW DELHI (ANP/DPA) - Het dodental door aardverschuivingen in het zuiden van India is opgelopen tot minstens 106. Mogelijk zijn meer mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers zoeken met speurhonden naar vermisten.

Lokale ziekenhuizen behandelen ten minste 125 gewonden. De aardverschuivingen vonden dinsdag plaats in de staat Kerala, na een periode van slecht weer en aanhoudende regen. De weersomstandigheden bemoeilijken de reddingswerkzaamheden. De weerdienst verwacht dat het nog zeker 24 uur hard blijft regenen.

Indiase militairen helpen in het getroffen gebied. Er wordt een tijdelijk ziekenhuis opgezet voor de gewonden. Het idee is dat de gewonden na eerste behandeling op locatie kunnen worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Premier Narendra Modi heeft zijn medeleven betuigd en compensatie aangekondigd voor de slachtoffers.