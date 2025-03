Judoka Van Dijke pakt zilver op Grand Slam van Tbilisi

TBILISI (ANP) - Judoka Sanne van Dijke heeft op het Grand Slam van Tbilisi het zilver gepakt in de categorie tot 70 kilogram. De 29-jarige Brabantse verloor in de finale op waza-ari van de Hongaarse Szofi Ozbas.

Van Dijke pakte op de Olympische Spelen van Tokio (2021) het brons en miste afgelopen zomer in Parijs net een tweede olympische medaille van die kleur.

In de Georgische hoofdstad Tbilisi had ze met overwinningen op de Zwitserse Gioia Vetterli en de Portugese Tais Pina de halve finales bereikt waarin ze ook de Zweedse Ida Eriksson had verslagen.

Van Lieshout

In dezelfde klasse verloor Margit de Voogd in de eerste ronde van de Russische Madina Tajmazova.

In de klasse tot 63 kilo ging Joanne van Lieshout na een bye in de eerste ronde meteen onderuit. De regerend wereldkampioene verloor van de Spaanse Laura Vazquez Fernandez. Geke van den Berg bereikte de derde ronde na overwinningen op de Indiase Himanshi Tokas en de Italiaanse Savita Russo. De Israëlische Gili Sharir was daarna te sterk.