Judoka Van Krevel meteen uitgeschakeld op WK

BOEDAPEST (ANP) - Judoka Naomi van Krevel is bij de WK in Boedapest in de klasse tot 52 kilogram meteen in de eerste ronde gestrand. De 25-jarige judoka uit Spijkenisse verloor in de eerste ronde van de Spaanse Ayumi Leiva.

Van Krevel won in april nog brons op de EK in Podgorica. Tegen Leiva kwam er geen beslissing in de reguliere tijd, maar maakte de Spaanse met een yuko in de golden score het verschil.

Op de tweede dag van de WK was Van Krevel de enige Nederlandse deelneemster. Een dag eerder werden Amber Gersjes en Emiel Jaring al vroeg uitgeschakeld.