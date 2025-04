Judoka Van Lieshout pakt bronzen medaille op EK

PODGORICA (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout heeft op de EK judo in het Montenegrijnse Podgorica een bronzen plak veroverd in de klasse tot 63 kilogram. De 22-jarige regerend wereldkampioene versloeg de Française Manon Deketer in de verlenging (golden score) door een diskwalificatie. Vorig jaar in Zagreb pakte de Nederlandse EK-zilver.

Van Lieshout belandde in Podgorica in de herkansingen nadat ze in de kwartfinales had verloren van de Tsjechische Renata Zachova. In dezelfde klasse strandde Geke van den Berg in de tweede ronde.

Woensdag wist Naomi van Krevel brons te behalen in de klasse tot 52 kilogram. De EK judo duren nog tot en met zondag.