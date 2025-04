ACM zet stap naar afstemming stroomverbruik grootverbruikers

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat bedrijven gezamenlijk overeenkomsten kunnen sluiten met netbeheerders voor capaciteit op het stroomnet. Daarbij delen meerdere grootverbruikers samen transportvermogen op het net, terwijl ze hun eigen aansluiting behouden. Eerder had de ACM dit nog niet in regelgeving vastgelegd.

De toezichthouder heeft donderdag een ontwerpbesluit gepresenteerd waarop marktpartijen mogen reageren. De ACM verwacht in het najaar een definitief besluit te nemen.

De veranderende regels hierover moeten het makkelijker maken voor bedrijven om de vraag en het aanbod van elektriciteit lokaal op elkaar af te stemmen. Als bijvoorbeeld met windmolens veel stroom wordt opgewekt, kan een ander bedrijf in de groep juist meer verbruiken. Het stroomnet kan zo efficiënter worden gebruikt. Hierdoor ontstaat er ruimte op het stroomnet voor andere gebruikers, waardoor netcongestie kan worden tegengegaan.

Transportcapaciteit

"De groepstransportovereenkomst helpt bedrijven in het vinden van schaarse transportcapaciteit", legt bestuurslid Manon Leijten van de ACM uit. "Het is een belangrijk onderdeel in de aanpak van netcongestie en belangrijk voor het ontwikkelen van energiehubs."

Netbeheerders hebben van de toezichthouder al enige tijd de ruimte gekregen om te experimenteren met het aanbieden van groepscontracten voor transportcapaciteit. Nadat de ACM een definitief besluit heeft genomen over de contracten, kunnen netbeheerders deze op grotere schaal gaan aanbieden.