Kamminga deelt al eerste 'tik' uit aan omstreden zwemmer Qin

PARIJS (ANP) - Arno Kamminga heeft op de eerste ochtend van het olympisch zwemtoernooi al een eerste "tikje" uitgedeeld aan zijn Chinese rivaal en meervoudig wereldkampioen Qin Haiyang. De 28-jarige nummer 2 van de vorige Spelen versloeg de om doping omstreden zwemmer in de series van de 100 meter schoolslag in de baan direct naast hem.

"Ik heb in het najaar al flink tegen Qin geracet, maar ik heb nu wel wat extra wil om te winnen vanwege de hele dopingzaak. Dit zijn toch wel tikjes die je uitdeelt. Natuurlijk heeft nog niemand echt het achterste van zijn tong laten zien, maar winnen is toch lekker", aldus Kamminga, die als gedeeld nummer 4 van de series zaterdagavond de halve finale zwemt.

Pas dit jaar kwam via de media naar buiten dat de 23 Chinese zwemmers, onder wie Qin, kort voor de Spelen van 2021 in Tokio waren betrapt op het middel trimetazidine. De Chinese autoriteit beweerde dat de atleten het prestatiebevorderende middel via besmette voeding hadden binnengekregen, een argument dat de WADA niet kon weerleggen. In aanloop naar de Spelen toonde Kamminga zich al kritisch over de afhandeling.

Qin klopte vorig jaar op de WK in Fukuoka onder anderen Kamminga en won met overmacht goud op de 100 en 200 schoolslag. "Ik had daar altijd al vraagtekens bij en als dit dan naar buiten komt, is dat lastig", zei de Nederlandse tweevoudig winnaar van zilver in Tokio vorige maand.